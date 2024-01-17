أخبار اليمن : طقس بارد وتحذير من اضطراب البحر

طقس بارد وتحذير من اضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى بارد نسبياً في عدد من المحافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.

وقد يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في محافظات الضالع وإب وغرب كل من الجوف ومأرب، وفي مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، لحج، أبين، شبوة وصولاً إلى هضبة حضرموت.

ومن المتوقع أيضاً استمرار نشاط الرياح حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 12-24 عقدة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 5 في عمران، 6.5 في صنعاء، 9.5 في السدة.

ونبه المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى ثلاثة أمتار.