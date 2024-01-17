أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة العميد حميد الغبسي

الأمين العام يعزي بوفاة العميد حميد الغبسيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد/ حميد غيلان الغبّسي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار الأمين العام الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في مجال القوات المسلحة والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، وادواره في تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية والإصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الدكتور/ حيبن غيلان الغبسي، والى نجل الفقيد فارس حميد غيلان الغبسي، وإخوانهم، وكافة آل الغبسي بمحافظتي إب وذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".