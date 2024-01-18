أخبار اليمن : هطول أمطار بهذه الأثناء على العاصمة صنعاء

دوت الخليج -

هطول أمطار بهذه الأثناء على العاصمة صنعاء

تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ، فيما توقع الفلكي اليمني احمد الجوبي هطول امطار متفرقة على محافظتي صنعاء وذمار خلال الساعات القادمة. هطول أمطار بهذه الأثناء على العاصمة صنعاءتشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ، فيما توقع الفلكي اليمني احمد الجوبي هطول امطار متفرقة على محافظتي صنعاء وذمار خلال الساعات القادمة. كما توقع الفلكي الجوبي طقساً بارداً إلى شديد البرودة على عدة محافظات يمنية. من جانبه حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

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