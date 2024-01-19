أخبار اليمن : صنعاء تستهدف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية

صنعاء تستهدف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ "كيم رينجر" الأمريكية، في خليجِ عدن.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةَ الاستهدافٍ للسفينةِ الأمريكية بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ، وكانتِ الإصابةُ مباشِرةً، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ، وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.
وأشار البيان إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب.
وأكدت القواتِ المسلحةَ استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ حولَ العالمِ عدا موانئِ فلسطينَ المحتلةِ.. مشيرة إلى أن منعَ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ مستمرٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
وجددت التأكيد على أنها مستمرة في تنفيذِ إجراءاتِها الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ، وتأكيداً على استمرارِ الدعمِ والإسنادِ لأشقاء الصامدينَ في قطاعِ غزة.
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