أخبار اليمن : تنبيه هام .. درجات الحرارة في 5 محافظات يمنية

تنبيه هام .. درجات الحرارة في 5 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات وهبوب رياح نشطة جداً على السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء أثناء الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع أيضاً أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات الضالع، تعز، لحج، أبين، شبوة، صحارى وهضاب حضرموت والمهرة .

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى نشطة جداً تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة حول أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 2.5، عمران : 4.0، صنعاء : 4.6، سيئون : 8.1، السدة: 8.3،صعدة : 8.5

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة ونصح بارتداء الملابس الشتوية حفاظاً على صحتهم.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج

