دوت الخليج -

حملة تغريدات بعنوان “أمريكا أم الإرهاب”

تنطلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم حملة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان " أمريكا أم الإرهاب". حملة تغريدات بعنوان “أمريكا أم الإرهاب”تنطلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم حملة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان " أمريكا أم الإرهاب". ودعا المنظمون إلى المشاركة الواسعة في الحملة لتعريف العالم بأن أمريكا هي أم الإرهاب، وأنها بعد العدوان على غزة أصبحت مفضوحة والكل يعرفها ويهتف بالموت لها وذلك على الهاشتاقين: #أمريكا_أم_الإرهاب #USMotherOfTerrorism رابط بنك التغريدات:bit.ly/usterror2

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حملة تغريدات بعنوان “أمريكا أم الإرهاب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.