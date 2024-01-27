أخبار اليمن : إنجاز غير مسبوق في تاريخ اليمن

إنجاز غير مسبوق في تاريخ اليمنكشفت نقابة ملاك صيدليات المجتمع عن أسماء الجامعات اليمنية وكليات الصيدلة اليمنية المعتمدة بحسب قائمة مدارس الصيدلة العالمية WHO والحاصلة على عضوية قسم المنشآت الأكاديمية بالاتحاد الدولي للصيادلة FIP-AIM.وقالت النقابة في منشور لها على صفحتها في “فيسبوك”، “رؤيتنا هي المنافسة في كفاءة وجودة مخرجات الكليات الصيدلانية لا التبعية، فكلنا مع دول المنطقة والعالم من شرقه لغربه نتنافس على تطبيق المعايير الدولية FIP-AIM Policy And standards”.

ونقل موقع ( الطبية نت ) في اليمن عن رئيس مجلس حكماء النقابة الدكتور محمد النزيلي قوله : إن اعتماد عضوية عدد من كليات الصيدلة اليمنية في قسم المنشآت الأكاديمية بالاتحاد الدولي للصيادلة يعد “إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصيدلة اليمنية” مشيدا بالخطوات والتوجه الفعلي للجامعات وكليات الصيدلة.

أسماء كليات الصيدلة اليمنية المعتمدة في القائمة الدولية:

1- الجامعة الوطنية

2- جامعة الرازي

3- جامعة العلوم والتكنولوجيا _ عدن

4- جامعة العلوم والتكنولوجيا _ صنعاء

5- جامعة السعيدة

6- جامعة الحكمة

7- جامعة العلوم الحديثة

8- جامعة حضرموت

9- جامعة ذمار

10- جامعة الناصر

11– جامعة آزال

12- جامعة عدن

13- الجامعة اليمنية

وأشارت النقابة إلى أن هذا التكتل الأكاديمي اليمني يحدث للمرة الأولى منذ 40 عاماً، ويجب أن يستفيد من العضوية والمقارنات القطاعية لدول المنطقة والعالم والاحتكاك مع جامعات الدول المسجلة ونقل المعايير وتطبيقها وتحديث الممارسات وتجويد المخرجات وصولاً للمنافسة العالمية صيدلانيا.

وأكدت أن سعي إدارات هذه الجامعات للعضوية يعكس بعد نظر ورؤية طموحة للمستقبل أساسها الاهتمام بكوادرها واعتمادها بعد التخرج.

