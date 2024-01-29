أخبار اليمن : جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 29 يناير

جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 29 ينايرفي مثل هذا اليوم 29 يناير شن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات على عدد من المحافظات أسفرت عن شهداء وجرحى وتدمير كبير في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

ففي 29 يناير 2016، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طيران العدوان مبنى سكنياً بمنطقة عطان في مديرية السبعين بأمانة العاصمة ما أدى إلى سقوط أحجار كبيرة من جبل عطان دمرت أحد المنازل في حي السلامي الملاصق للجبل، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين المجاورة.

واستهدف الطيران المعادي أحد المصانع قرب شارع الزبيري، إلا ان الصاروخ انفجر في رصيف الشارع الرئيسي ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شن عدة غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين، وورشة لصيانة السيارة في حي النهضة بمديرية الثورة.

طيران العدوان استهدف مصنع الكبوس في شارع الستين، كما قصف مصنع بن شهاب للمناديل الورقية وحليب الأطفال الواقع بالقرب من المستشفى السعودي الألماني في منطقة دارس في مديرية بني الحارث بالأمانة، وشن غارة على منطقة وادي أحمد بمديرية بني الحارث، ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين المجاورة والأحياء القريبة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة بأضرار فادحة.

وشن الطيران المعادي، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مديرية المسراخ، ومبنى المحجر البيطري بمديرية المخا في محافظة تعز أسفرت عن أضرار كبيرة، واستهدف مناطق الحوزان والمدارس بمدينة ذُباب ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل.

وفي محافظة صنعاء دمر طيران العدوان بثماني غارات كلية المجتمع في منطقة صرف بمديرية بني حشيش وشن ثلاث غارات على فرضة نهم وعدة غارات على منطقة العرقوب بمديرية خولان وغارتين على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر أدى إلى أضرار بليغة في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.

ودمر الطيران المعادي بثلاث غارات مركز وشبكة اتصالات تابعة لشركة يمن موبايل للهاتف النقال بمفرق الجوف التابع لمديرية مجزر بمحافظة مأرب، وشن 15 غارة على مدينة الربوعة في عسير، وسلسلة غارات على منطقة بني صياح بمديرية رازح ومدينة ضحيان، ومديرية باقم بمحافظة صعدة، كما شن غارة على منطقة محيان في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أصيب رجل وطفلان جراء غارتين شنهما طيران العدوان على جسر عرفان بمديرية المخا في محافظة تعز، كما شن غارة على جسر الزيود في منطقة النجيبات، وغارتين على جسر الهاملي في مديرية موزع، وتسع غارات على منطقة العمري في مديرية ذوباب، و50 غارة على المخا، وغارة على وادي الغيل بمديرية الوازعية.

وقصف طيران العدوان بسلسلة غارات مرتزقته شمال ذوباب وأطراف المخا ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات منهم.

وأصيبت امرأة في قصف مدفعي للمرتزقة على قرية ملاحا في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، في حين شن الطيران غارة على القرية نفسها.

وشن طيران العدوان غارتين على منازل ومزارع المواطنين بوادي حباب في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقتي آل حجلان والمخدرة بالمديرية مخلفة أضراراً في منازل ومزارع المواطنين، في حين شنت طائرة دون طيار غارتين على المديرية.

واستهدف طيران العدوان بغارتين شاحنة للمواطنين كانت عالقة على جسر خايفة بمنطقة الأمان وشن أكثر من 19 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية نهم واستهدف جسراً في منطقة عبال بمديرية صعفان في محافظة صنعاء، وشن غارات على الجسيمة ومنازل لمسان بمديرية القريشية في محافظة البيضاء.

وفي 29 يناير 2018، استشهد خمسة مواطنين من أسرة واحدة في غارة شنها طيران العدوان على منزل في منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة، في حين استشهد طفل بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية منبه.

وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان ثلاث غارات على الامارة وجبل محجوبة بمديرية كتاف، وثماني غارات على وادي علاف بمديرية سحار منها بقنابل عنقودية، في حين قصف الجيش السعودي بالصواريخ والمدفعية مديريتي رازح وشدا الحدوديتين.

وشن طيران العدوان سبع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وسبع غارات على منطقة كرش في محافظة لحج وست غارات على مديرية الصلو بمحافظة تعز، بينما استهدف المرتزقة بصاروخ كاتيوشا منزل مواطن في منطقة الحوبان.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد عضو فريق نزع العبوات الناسفة المساعد مهندس محمد فؤاد محمد العذري، بنيران مرتزقة العدوان أثناء تواجد الفريق الأممي وضباط الارتباط لفتح طريق باتجاه مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة.

وقصف المرتزقة مناطق متفرقة جنوب وشرق مديرية التحيتا، واستمر القصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة المتوسطة باتجاه الخمسين والأحياء السكنية بمنطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة، كما قصفوا بالمدفعية وبالأسلحة الرشاشة باتجاه جولة يمن موبايل وباتجاه فندق القمة ومناطق في شارع الـ50 بمديرية الحالي.

وفي مديرية الدريهمي قصف المرتزقة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية باتجاه شركة العودي في منطقة كيلو 16، واستهدفوا بأكثر من 13 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الثقيلة قرية الزعفران وتعرضت قرية محل الشيخ لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

واستشهد مواطن وأصيب آخر إثر سلسلة غارات لطيران العدوان على منطقة المندلة بمديرية كشر في محافظة حجة، كما شن أربع غارات على مديريتي حرض وميدي.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية مجز بمحافظة صعدة وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مناطق متفرقة في المديرية ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.

وفي 29 يناير 2020، استشهدت امرأة وأصيبت ابنتها جراء قذيفة مدفعية أطلقها المرتزقة على منزلهما في قرية الركب بعزلة الهشمة التابعة لمديرية التعزية في محافظة تعز.

واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة حارة الضبياني في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، واستهدفوا مطار الحديدة بمختلف الأسلحة الرشاشة، وبست قذائف هاون منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، فيما احترق منزل مواطن إثر استهداف المرتزقة قرية عويس شمال مديرية حيس بالأعيرة الرشاشة.

طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة، وثلاث غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب، وغارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب ثلاثة مواطنين، في قصف صاروخي ومدفعي شنه الجيش السعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران ثلاث غارات على مديرية الظاهر.

وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب، وغارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي عشر غارات على شارع الـ50 بمدينة الحديدة، ومديرية الدريهمي، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 29 يناير 2022، استشهد مواطن إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، كما اُستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرين، بينهم مهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبّه الحدودية.

واستشهد طفل وأصيب آخر إثر قصف لمرتزقة العدوان على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما قصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وشن الطيران الحربي ثلاث غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية، كما استهدفهما الطيران التجسسي بثلاث غارات.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، واستهدف بغارة منطقة الأجاشر قبالة نجران.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 14 غارة على مديرية الوادي، وسبع غارات على مديرية الجوبة، و24 غارة على مديرية رغوان، وثلاث غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح خلفت أضرارا في منازل المواطنين ومزارعهم.

