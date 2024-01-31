أخبار اليمن : العميد يحيى سريع في بيان سريع بعد قليل

العميد يحيى سريع في بيان سريع بعد قليلقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة اليمنية ستعلن مساء اليوم الأربعاء بيان هاموقال العميد سريع إن البيان سيعلن في تمام الساعة 11:10 بتوقيت العاصمة صنعاء، بعد قليل.ويأتي البيان بعد ساعات قليلة على شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني مساء يوم الأربعاء، غارتين إثنتين على محافظة صعدة.

وكانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية اطلقت امس الثلاثاء عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وشددت على أنه سيتم استهداف تلك السفن ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.

