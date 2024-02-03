أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 فبراير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 فبرايرفي مثل هذا اليوم 3 فبراير استشهد وأصيب عشرات المدنيين في جرائم حرب ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات.

ففي 3 فبراير 2016، استشهد 15 مواطناً وأصيب 18 آخرين في سلسلة غارات شنها طيران العدوان على مصنع أسمنت عمران، فيما أصيب ستة مواطنين وحدثت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة جراء عدة غارات على منطقة الغيل بمديرية خمر.

واستشهد 13 مواطناً بينهم نساء وأطفال هم المواطن أحمد أبو علهان وأسرته في غارة لطيران العدوان على سيارتهم في منطقة ضبوعة بمديرية نهم محافظة صنعاء، واستهدف كبري الحنشات بالمديرية، والكسارة في منطقة صرف بمديرية بني حشيش.

كما شن الطيران المعادي خمس غارات على جبل الصمع في مديرية أرحب، وغارة على منطقة السواد بمديرية سنحان، أسفرت عن أضرار بليغة في مراعي الأغنام والأراضي الزراعية.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف الطيران منطقة السر في مديرية حرض بمحافظة حجة بقنابل عنقودية، وشن غارتين على منطقة بحراء في مدينة عبس.

كذلك استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين نتيجة استهداف طيران العدوان المجمع الحكومي ومطار الحديدة.

وأصيب خمسة أطفال جراء غارتين لطيران العدوان على الطريق العام في منطقة مدينة الشرق مديرية جبل الشرق في محافظة ذمار الأولى استهدفت جسر يربط المنطقة بمديرية عتمة والأخرى استهدفت الطريق الرابط بين مدينة الشرق وذمار، وأسفرتا أيضاً عن أضرار في المنازل والمحال التجارية والسيارات المارة بالطريق، واستهدف الطيران بغارة منطقة الحصن في مديرية ضوران آنس.

وشن طيران في محافظة مأرب العدوان 15 غارة على مناطق جبل هيلان ووادي الملح والأشقري بمديرية صرواح وخمس غارات على منطقة الخانق وجبل صلب بالجدعان، واستهدف بغارتين القصر الجمهوري ومنطقة الكمب في مدينة تعز ومقر الشيخ حمد عبد الرحيم كرامي بنقيل الإبل في خدير، ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل والمرافق المجاورة، وشن خمس غارات على منطقة العمري بمديرية ذوباب بالمحافظة نفسها.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في سلسلة غارات شنها طيران العدوان على مخزن مواد غذائية ومحال تجارية وسط مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز، أدت أيضاً إلى تدميرعدد من المحال والمباني، كما شن غارة على حي السويس وغارة على مدرسة السعيد في المدينة ذاتها، وغارتين وخمس قنابل فوسفورية على منطقة العمري في مديرية ذوباب وثلاث غارات على مديرية موزع .

واستشهد مواطن وأصيب اثنان، بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة مواطن بمنطقة آل حجلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما استشهدت امرأتان وطفل جراء قصف صاروخي مكثف للمرتزقة على منازل المواطنين بقرية آل حميد بحريب نهم غربي مأرب.

وشن الطيران ثلاث غارات على منطقتي المحجزة والمخدرة بمديرية صرواح.. وقصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة بمديرية حريب القراميش.

أما في محافظة الحديدة فاستشهد مواطن وجرح اثنان آخران في غارة لطيران العدوان على مدينة الحسينية في مديرية بيت الفقيه، كما شن غارة على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأصيب أربعة مواطنين ودمرت سيارة إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان على مثلث المضة بمديرية منبه في محافظة صعدة، وشن غارتين على مدرسة والبة بمديرية الظاهر، وثلاث غارات على منطقة النظير وأربع غارات على مدرسة عبدالله بن مسعود في مديرية رازح، أدت إلى تدميرهما.

كما دمر الطيران المعادي بغارة منزل مواطن في المنطقة نفسها وشن غارتين على منطقتي أم الرياح في مديرية كتاف وتعرضت منطقة عوجبة في مديرية منبه لقصف مدفعي ونيران رشاشات سعودية.

واستهدف طيران العدوان بخمس غارات منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشن ثلاث غارات على مديرية المتون وغارتين على منطقة النعمانية بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف أدت إلى نفوق عدد من المواشي.

وشن طيرا العدوان غارتين على منطقة القتب بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارة على مزارع الجر بمديرية عبس وثلاث غارات على مثلث ميدي والساحل وخمس غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، في حين استهدف طيران الأباتشي منطقة الرمضة غرب الطوال في جيزان بعدد من الصواريخ.

وفي 3 فبراير 2018، شن طيران العدوان غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، وثماني غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على المعهد المهني في مديرية اللحية بمحافظة الحديدة، وغارتين على مدينة صعدة ومحيطها وغارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران خمس غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف، وأربع غارات على منطقتي بني معين والقد بمديرية رازح الحدودية، خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

واستشهد مزارع وحدثت أضرار كبيرة بالمزرعة التي يعمل بها جراء قصف مدفعي للمرتزقة على منطقة جميشة بكيلو 16 في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، واستهدفوا بقصف مكثف بمختلف الأسلحة عدداً من المناطق جنوب وشرق مديرية التحيتا

وتعرضت الأحياء السكنية في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، لقصف مدفعي مكثف، كما قصفوا بالرشاشات الثقيلة مدينة الشباب في شارع الـ90، وبمختلف أنواع الأسلحة مناطق متفرقة شرق الحديدة.

وقصف المرتزقة بالمدفعية والمعدلات الثقيلة قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 ومطار الحديدة، وتم قصف قرية محل الشيخ في منطقة كيلو 16 بعدد من صواريخ الكاتيوشا، في حين استحدثت جرافتان للمرتزقة تحصينات شرق مدينة الشباب بشارعي الـ90 و الـ50 في مدينة الحديدة.

وشن طيران العدوان سلسلة من الغارات على منطقة العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة، وخمس غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وخمس غارات على مديرية المراشي بمحافظة الجوف وغارتين على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.

وفي 3 فبراير 2020، أصيبت الطفلة سالمة حسن ناصر (8 سنوات) جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وشن الطيران خمس غارات على المديرية نفسها.

واستشهدت طفلة وأصيبت امرأة بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان شرق مديرية حيس في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية مطار الحديدة الدولي والأحياء السكنية في شارعي صنعاء والـ 50 بمدينة الحديدة، وبالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة مناطق متفرقة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

كما استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات قتالية بالقرب من شارع الـ 50، وغرب مدينة الدريهمي.

وقصف المرتزقة بأكثر من 25 قذيفة مدفعية منازل ومزارع المواطنين شرق وغرب مدينة التحيتا، واستهدفوا بأكثر من 40 قذيفة مزارع المواطنين في منطقة الجبلية وتضرر عدد منها.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية مجزر، وأربع غارات على جبل صلب في حريب نهم غربي محافظة مأرب، وست غارات على مديرية الغيل، وثلاث غارات على مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية باقم.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة الربوعة في عسير.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارتين على شارع الخمسين بمدينة الحديدة، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والفازة والتحيتا والمنظر وقرب شارع الـ50، وقصفوا بـ 212 صاروخاً وقذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي 3 فبراير 2022، استشهدت امرأة وأصيبت أخرى بقصف مدفعي شنه الجيش السعودي على منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة، كما استشهد مواطن بقصف مدفعي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، وشن الطيران غارة على مديرية الظاهر بالمحافظة نفسها.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية حرض، وغارتين على مديرية عبس في محافظة حجة، وغارتين على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر، وغارة على منطقة الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء.

واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات شبكة اتصالات في منطقة القنذع بمديرية بيحان في محافظة شبوة، وبخمس غارات منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة.

طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية الجوبة، وست غارات على مديرية مدغل وست غارات على مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وأربع غارات على منطقتي على المهاشمة واليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وقصف مرتزقة العدوان بالصواريخ والمدفعي والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.