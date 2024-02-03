أخبار اليمن : غزة .. ارتفاع ضحايا العدوان الى 27238 شهيدا

غزة .. ارتفاع ضحايا العدوان الى 27238 شهيدا
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27238 شهيدا، واصابة 66452 .
واكدت الوزارة في بيان لها "ارتكاب جيش العدو 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 107 شهيدا و165 إصابة".
وأشارت الوزارة إلى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وجثثهم ملقاة في الطرقات و"يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".
ودخل العدوان في قطاع غزة يومه الـ120 حيث تواصل القوات الصهيونية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.
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