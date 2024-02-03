أخبار اليمن : غارات عدوانية عنيفة على صنعاء

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غارات عدوانية عنيفة على صنعاء

غارات عدوانية عنيفة على صنعاء غارات عدوانية عنيفة على صنعاءغارات عدوانية عنيفة على صنعاء هزت سلسلة انفجارات عنيفة قبل قليل ارجاء العاصمة صنعاء في غارات عدوانية جديدة لطيرن العدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء

وسمع تحليق مكثف لطيران العدوان الامريكي - البريطاني

واستهدفت الغارات احياء سكنية وتجارية جنوب غربي العاصمة صنعاء وبالتزامن شن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظات صنعاء وحجة وذمار والبيضاء وفي وقت سابق شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارات على مناطق بمحافظتي الحديدة وصعدة

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