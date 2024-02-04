أخبار اليمن : 48 غارة .. القوات المسلحة اليمنية تتوعد بالرد

48 غارة .. القوات المسلحة اليمنية تتوعد بالرد
أكدت القوات المسلحة أن الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تثني اليمن عن موقفه الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.
وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ، على أن تلك الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب.
وبيّن أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية منها 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وتسع غارات على محافظة الحديدة، و11 غارة على محافظة تعز.
وأوضح أن العدوان استهدف بـ سبع غارات محافظة البيضاء، وبسبع غارات أخرى محافظة حجة، وشن غارة على محافظة صعدة.
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