أخبار اليمن : عـاجـل.. عدوان أمريكي بريطاني جديد

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عـاجـل.. عدوان أمريكي بريطاني جديد

عاود العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، استهداف محافظة الحديدة. عـاجـل.. عدوان أمريكي بريطاني جديدعاود العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، استهداف محافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بعدة غارات منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة. وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف في وقت سابق اليوم، بـ8 غارات منطقة راس عيسى، و3 غارات مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة، وشن 4 غارات على مدينة صعدة.



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