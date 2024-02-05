أخبار اليمن : محذراً من حالة قادمة.. الجوبي يكشف موعد انتهاء الشتاء

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محذراً من حالة قادمة.. الجوبي يكشف موعد انتهاء الشتاء

كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن الموعد المتوقع لانتهاء فصل الشتاء، محذراً من حالة جوية قادمة تؤثر على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة. محذراً من حالة قادمة.. الجوبي يكشف موعد انتهاء الشتاءكشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن الموعد المتوقع لانتهاء فصل الشتاء، محذراً من حالة جوية قادمة تؤثر على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة. وتوقع الفلكي الجوبي انتهاء فصل الشتاء مع بداية نجم سعد السعود الخميس المقبل، قائلاً: "إذا دخل سعد السعود خضر كل عود". وحذر الجوبي على حسابه فيس بوك، من تيارات المرتفع الجوي البارد والتي توقع أنها ستهيمن على محافظات ذمار، البيضاء، إب، عمران.

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