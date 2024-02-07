أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 7 فبراير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 7 فبرايرفي مثل هذا اليوم 7 فبراير قصف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المستشفيات وخزانات المياه والمساجد والأسواق، وأبراج الاتصالات والطرق والجسور ومنازل ومزارع المواطنين مرتكباً جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

ففي 7 فبراير 2016، أصيب الدكتور عمر الهاشمي عضو مجلس إدارة مستشفيات محافظة صنعاء ومستشفى 48 الطبي النموذجي مع أحد الممرضين جراء غارات شنها طيران العدوان على مستشفى القدس العسكري بمحافظة صنعاء، وأدت أيضاً إلى أضرار مادية جسيمة.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون في غارة لطيران العدوان على الطريق العام بمنطقة القهر مديرية باقم في محافظة صعدة، بينما أصيب مواطنان إثر قصف صاروخي للجيش السعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

واستهدف طيران العدوان منطقة الصوح بمديرية كتاف في المحافظة نفسها، وشن طيران العدوان ثماني غارات على مدينة الربوعة وحول الباحة بمنطقة عسير، كما قام بتمشيط الربوعة بطيران الأباتشي.

طيران العدوان استهدف شبكة الاتصالات بمنطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة، ودمر بست غارات أبراج الاتصالات في جبل عيبان بمديرية بني مطر محافظة صنعاء، وشن ثماني غارات على جبل الصمع بمديرية أرحب ما أدى إلى أضرار في مراعي الأغنام، وعشر غارات على فرضة نهم وثلاث غارات على مناطق المجاوحة والمعادي وبني شكوان في مديرية نهم أسفرت عن أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.

وشن طيران العدوان غارتين على مسجد وهنجر لأحد المواطنين، في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، ودمر خزان المياه في منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، واستهدف بثلاث غارات سد سقام بمنطقة المحجزة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وأسفرت عن أضرار كبيرة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة لطيران العدوان على سوق المخا المركزي بمدينة المخا في محافظة تعز، وأسفرت عن تدمير واحتراق عدد كبير من المحال التجارية والسيارات، كما شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالمدينة، وثماني غارات على منطقة يختل.

وفي المحافظة نفسها، استشهدت امرأة وأصيب اثنان من أطفالها بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على قرية الحود بمديرية الصلو، فيما شن طيران العدوان

أربع غارات على شبكة الاتصالات بمفرق المخا وأربع غارات أخرى على جبل النار في مديرية المخا، بالإضافة إلى عشر غارات أخرى على مناطق متفرقة في المديرية ذاتها، وغارة على مديرية مقبنة، وأخرى على جبل الروي في المعافر، وخمس غارات على جبل الشبكة بمديرية موزع.

واستشهد مواطن وأصيب آخر جراء ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة المشرافة بمديرية وصاب السافل في محافظة ذمار، واستهدف أيضا معدات شركة مقاولات تعمل بمشروع طريق ذمار الحسينية، ما أدى إلى تدميرها.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم وست غارات على مناطق العقيق وجيفان ورشاحة والعشاش بمديرية كتاف وغارتين على منطقة الدحره بمديرية الظاهر، وغارة على سوق الثلوث، خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن في محافظة الحديدة، غارتين على مزرعة دواجن شمال منطقة نفحان بمديرية بيت الفقيه، وثلاث غارات على ميناء الحديدة قرب منشئات نفطية، وثلاث غارات أخرى على مديرية الصليف، وغارتين على ساحل العلوي بمديرية اللحية و12 غارة على مديرية السخنة وغارة على منطقة الحيد بمديرية برع ، وألقى ثلاث قنابل عنقودية على مديرية زبيد، فيما قصفت البوارج ساحلي النخيلة والطائف بمديرية الدريهمي.

وشن الطيران المعادي ثماني غارات على مدينة ميدي وغارة على مديرية حرض بمحافظة حجة وغارة على منطقة الدجرين بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارة على جسر الحنكة بمديرية الخبت، وغارة على مديرية ملحان في محافظة المحويت، كما شن غارة على مفرق الحما بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، وغارتين على قرية الدحرة في الخوبة في جيزان.

وفي 7 فبراير 2018، استشهدت امرأة وابنتها وأصيب زوجها محمد سعيد مغلس بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم بمديرية الصلو في محافظة تعز.

واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات جسراً في الخط العام بمدينة حوث في محافظة عمران، وبأربع غارات مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وشن 11 غارة على مديرية الجراحي في محافظة الحديدة.

وشن الطيران المعادي في محافظة صعدة، أربع غارات على منطقة البقع وغارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف وأربع غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين على منزل مواطن في جبل المنصورة بمديرية كشر محافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة العطفين ووادي آل أبو جباره بمديرية كتاف في محافظة صعدة، فيما تعرضت مناطق متفرقة من المديريات الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وفي محافظة الحديدة، شن المرتزقة قصفاً مكثفاً بالمدفعية والعيارات الرشاشة المختلفة باتجاه شمال وشرق مدينة الدريهمي ومناطق متفرقة في كيلو 16.

واستهدف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة بالقرب من فندق الاتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي.

وفي 7 فبراير 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض، وخمس غارات على منطقة العطن بمديرية بكيل المير في محافظة حجة ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي وأضرار في منازل المواطنين.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة، وثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة، استهدف مرتزقة العدوان مدرسة 7 يوليو ومنازل المواطنين المجاورة لها في مديرية الحالي بقذائف المدفعية ما أدى إلى أضرار فيها، وقصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

وشن المرتزقة قصفاً مكثفاً بالرشاشات المتوسطة استهدف قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي، كما استهدف قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين في المدينة، ما أدى إلى احتراق منزل مواطن.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهدت طفلة وأصيبت اثنتان بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان خلال لعبهن في منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وشن الطيران التجسسي 11 غارة على شارع الـ50 بمدينة الحديدة، ومديريتي حيس والدريهمي ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والفازة والتحيتا وقصفوا بـ 345 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.

وشن الطيران المعادي أربع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، واستهدف بغارة منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي 7 فبراير 2022، أصيب أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقتي آل الشيخ والرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة,

وشن طيران العدوان خمس غارات على منطقة الحفا وغارة على النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، وثلاث غارات على مديرية نهم وأربع غارات على جبل فنذخ بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

وشن الطيران المعادي غارة على مديرية الوادي وغارتين على مديرية مدغل وغارتين على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مجزر بمحافظة مأرب وغارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.