أخبار اليمن : عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدة

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عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدة

شن العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، غارتين على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة. عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدةشن العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، غارتين على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بالمديرية. وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن في وقت سابق، سلسة غارات على منطقة الكثيب، و8 غارات على راس عيسى، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة و4 غارات شرقي مدينة صعدة.

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