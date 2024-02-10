أخبار اليمن : صنعاء.. إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم

صنعاء.. إعلان هـام من وزارة التربية والتعليمأعلنت وزارة التربية والتعليم، إعادة موعد طابور الصباح إلى الوضع الطبيعي المعمول به وفق نظام الدوام المدرسي.

وقالت الوزارة في تعميم صادر عنها، إنه ونظرا لتحسن الأجواء المناخية يبدأ الطابور الصباحي من الساعة السابعة والنصف ابتداءً من اليوم السبت.

وأضافت، ان الاختبارات النهائية لمراحل النقل للعام الدراسي 2023 – 2024 ستبدأ بحسب التقويم المدرسي المحدد لدى المدارس بحيث تنتهي مع نهاية شعبان.