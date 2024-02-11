أخبار اليمن : تخفيض أسعار الكهرباء في صنعاء

تخفيض أسعار الكهرباء في صنعاءناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، سبل النهوض بقطاع الكهرباء والتوسع في إدخال التيار الحكومي إلى المناطق المستهدفة.

وتطرق الاجتماع إلى تخفيض سعر التعرفة لكبار المستهلكين، والاشتراك الشهري مع حلول شهر رمضان المبارك..

وأقر إحالة ذلك إلى قيادة المؤسسة والرفع بذلك في غضون يومين وفقا لما ما تراه مناسبا وبما يحقق المصلحة العامة.

وفي الاجتماع ، أشاد الدكتور البخيتي، بجهود كوادر الوزارة والمؤسسة للنهوض بقطاع الكهرباء الذي يعد من القطاعات الحيوية، سيما في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن.

وشدد على ضرورة تعزيز الجهود لتوسيع نشاط المؤسسة وإدخال مشتركين جدد من فئة المنزلي وكبار المستهلكين، والتعامل الجيد مع المشتركين من قبل العاملين ومنحهم التسهيلات اللازمة للحصول على خدمة الكهرباء.

وجدد الدكتور البخيتي التأكيد على أن توليد التيار الكهربائي وتوزيعه يعد حقاً أصيلاً للمؤسسة العامة للكهرباء، ووجود المولدات التجارية في الظرف الراهن يعد خياراً استثنائياً فرضته ظروف العدوان والدمار الذي لحق بهذا القطاع الحيوي.

وحث مديري المناطق على رفع المخالفين من ملاك المولدات الخاصة وتقديم ملفاتهم إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ووجه مديري المناطق برفع أسماء المرشحين لنيل صفة الضبط القضائي في المناطق المختلفة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل ومكتب النائب العام بما يمكنهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه.

وأكد الدكتور البخيتي أن النهوض بقطاع الطاقة يتطلب تكاتف جهود الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد.. مشيرا إلى أن قيادة الوزارة والمؤسسة ستعمل على تقييم اداء العاملين ومكافئة المبدعين ماديا ومعنويا ومن يخالف سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

من جانبه أشار وكيل الوزارة للشؤون الفنية إلى أهمية تكاتف جهود الجميع لتقييم أداء العاملين في الميدان، بما ينعكس على التوسع في إدخال التيار الحكومي بالطاقة المتجددة والتخفيف من الوقود الاحفوري.

فيما أكد مدير عام المؤسسة أهمية وضع الخطط المناسبة للتوسع في إدخال التيار الحكومي إلى المناطق المستهدفة وإصلاح الاختلالات وتقليل الفاقد، وضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لقيادة المناطق للقيام بواجبها.