أخبار اليمن : عملية عسكرية جديدة للقوات اليمنية في البحر الأحمر

عملية عسكرية جديدة للقوات اليمنية في البحر الأحمرأعلنت القوات المسلحة اليوم، استهداف القوات البحرية سفينة أمريكية في البحر الأحمر، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على الوطن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات البحرية استهدفت السفينة "ستار أَيرس"Star Iris الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدةً أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأشارت إلى أنها مستمرةٌ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ.

وأكدت القوات المسلحة أنها لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ رداً على الجرائمِ الصهيونيةِ بحقِّ أبناء غزة، وكذلك رداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ المستمرِّ على اليمن.