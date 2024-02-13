أخبار اليمن : انتشال بقايا مدمرة أمريكية غرقت في المياه ( تفاصيل)

انتشال بقايا مدمرة أمريكية غرقت في المياه ( تفاصيل)قالت العمليات البحرية البريطانية أنها إستكملت بنجاح مسحا لحطام الحرب العالمية الأولى التاريخي، للمدمرة من فئة تاكر يو إس إس جاكوب جونز (DD-61) في المحيط الأطلسي في 22 يناير 2024.

وحسب بيانات المعهد البحري الامريكي يوم الاثنين 12 فبراير الجاري فقد تم انتشال جرس المدمرة الامريكية التي تم نسفها في 6 ديسمبر 1917م خلال الحرب العالمية الأولى ، من قبل وحدة إنقاذ خاصة مع وزارة الدفاع في المملكة المتحدة بناء على طلب قيادة التاريخ والتراث البحري الأمريكي.

وقال الأدميرال المتقاعد سام كوكس في بيان. تم اكتشاف حطام السفينة نفسها لأول مرة قبالة جزر سيلي ، وهي أرخبيل قبالة الساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا ، في أغسطس 2022.

استخدمت وحدة الانقاذ مركبة تعمل عن بعد لمسح الموقع للحفاظ عليه وحمايته على المدى الطويل منذ اكتشاف الحطام ، حسبما ذكرت NHHC في بيان صحفي.

وروى المعهد البحري الامريكي عن المدمرة ( جاكوب جونز) أنها كانت عضوا في الفرقة الثانية من المدمرات التي تم إرسالها إلى أوروبا في مايو 1917 ، بعد شهر من دخول الولايات المتحدة الحرب.

واضاف:"تم تكليف المدمرات بمهام مرافقة القافلة لحماية الطرق الغربية للمملكة المتحدة وفرنسا من هجمات U-boat التي هددت حركة الطعام والأسلحة والقوات إلى الحلفاء في القارة".

وكتب المؤرخ البحري ويليام ستيل في روايته "الأزمة في البحر" للبحرية الأمريكية في أوروبا خلال الحرب أن :"جاكوب جونز ، من فئة تاكر ألف طن ، تم نسفه في 6 ديسمبر 1917" ، أثناء عودته إلى كوينزتاون ، أيرلندا ، بعد تسليم قافلة بالقرب من بريست ، فرنسا ".

وفي تفاصيل اغراق المدمرة تذكر البيانات انها تعرضت لاطلاق نار من قارب حينما كانت متجهة الى ايرلندا وان القارب طاردها لنحو 2- 3 اميال، "تم رصد الطوربيد وأمر القائد ، الملازم أول ديفيد باجلي ، جاكوب جونز باتخاذ إجراءات مراوغة ولكن دون جدوى".

وجاء في التفاصيل:" ضرب الطوربيد جاكوب جونز على عمق ثلاثة أقدام تحت خط الماء في خزان زيت الوقود بين الغرفة المساعدة ومساحة الطاقم اللاحقة على الجانب الأيمن، ولقي العديد من الرجال حتفهم في الانفجار ، وأخذت المقصورات على الفور المياه المتجمدة من بحر الشتاء. عند الاصطدام ، بدأت السفينة في الاستقرار في الخلف ،غرقت في حوالي ثماني دقائق".