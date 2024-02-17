أخبار اليمن : استعدّوا للأمطار.. واحذروا البرد والسّيول

استعدّوا للأمطار.. واحذروا البرد والسّيولتوّقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس بارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته اليوم، أن الطقس سيكون بارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، بينما يكون غائم جزئياً أثناء النهار.

وأشار المركز إلى أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، عمران، حجة، صنعاء، المحويت، ريمة، ذمار، إب وغرب كل من محافظتي الجوف ومأرب والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة في فترة ما بعد الظهر.

ولفت المركز إلى أن الطقس في السواحل الغربية والجنوبية والشرقية سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة، والرياح ستكون معتدلة تنشط أحياناً حيث تتراوح سرعتها ما بين 12 - 24 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وفي المناطق الصحراوية، أفاد المركز بأن الطقس سيكون صحواً يميل للبرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، وصحواً إلى غائم جزئياً أثناء النهار، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار .. منبه المواطنين خاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً.

وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.