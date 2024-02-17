دوت الخليج -

صدور قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية

صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية. صدور قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنيةصدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية. وقد اشتمل القانون على 7 مواد مادة توزعت على ثلاثة فصول كما يلي: الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف. الفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون. الفصل الثالث: العدائية وإجراءات مواجهتها. ونصت المادة الأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صدور قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.