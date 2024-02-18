أخبار اليمن : صرف راتب كامل للموظفين.. توصيات برلمانية للحكومة

صرف راتب كامل للموظفين.. توصيات برلمانية للحكومةأقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لعامي(2021م -2022م).

جاء ذلك في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور محمد عبد القادر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، بتنفيذ التوصيات التالية:

1- إيلاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الاهتمام والدعم اللازم لتمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

2- إطلاق المخصصات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتتمكن من تنفيذ المشاريع الخاصة بها.

3- على مصلحة الضرائب مراعاة فرض ضريبة فائض النشاط الجاري المحتسبة على الهيئة بما يتم تحصيله من إيرادات فعلية، ومراعاة سعر العملة الأجنبية (الدولار) عند ربط الضريبة الواجبة على الهيئة.

4- على الحكومة القيام بواجباتها وتنفيذ كافة المشاريع الاستراتيجية التي يتطلبها قطاع الطيران المدني والأرصاد وعدم اسناد مهمة تنفيذ تلك المشاريع للهيئة حتى لا تتعثر في تنفيذها.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية متابعة الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس.

واستمع المجلس من وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات علي الشماحي، إلى إيضاحات وزارة المالية حول صرف راتب لموظفي الدولة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي بدوره أوضح أنه سيتم خلال العشرة أيام القادمة صرف نصف راتب حسب ما هو متاح.

وقد أكد أعضاء المجلس في نقاشاتهم على أهمية صرف راتب كامل للموظفين.

وفي الجلسة ناقش المجلس عدم تجاوب وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد المطهر، مع دعوات المجلس المتكررة له بالحضور لمناقشة المواضيع المتعلقة بالوزارة، وأقر السير في اتخاذ إجراءات سحب الثقة من وزير الصناعة للأسباب المشار إليها.