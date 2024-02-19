أخبار اليمن : سجن الفنانة المصرية روجينا / التفاصيل

سجن الفنانة المصرية روجينا / التفاصيل
طرحت منصة watch it الإلكترونية، برومو مسلسل سر إلهي، من بطولة الفنانة روجينا، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.
ونشرت WATCH IT، يوم الاثنين ، عبر صفحتها الرسمية بموقع إكس، برومو المسلسل، وعلقت: “نصرة طول عمرها شايلة الهم واتورطت ورطة مش عارفة هتخرج منها ازاي، انتظروا النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي على WATCHIT”.
تدور قصة مسلسل سر إلهي حول سيدة تُدعى (نصرة) تجسد دورها الفنانة روجينا، تُتهم بقتل سيدة عجوز، وتُسجن ظلمًا.
وتخرج بعد سنوات، وتتغير حياتها حيث يصير في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة.
ويشارك بطولة مسلسل سر إلهي بجانب روجينا، كل من: أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحسيني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.
تم نشر فيديو تشويقي للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر روجينا بملابس السجن، من المتوقع أن يحقق مسلسل “سر إلهي” ومن المقرر عرضه على منصة واتش إت الرقمية.
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