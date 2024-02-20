أخبار اليمن : آخر صور حديثة للسفينة (روبيمار) قبل اشتعال النيران فيها

آخر صور حديثة للسفينة (روبيمار) قبل اشتعال النيران فيها

نشرت مواقع متخصصة في معلومات السفن صوراً حديثة للسفينة البريطانية RUBYMAR روبيمار، والتي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية يوم الاحد 18 فبراير الجاري بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ في خليج عدن، مما اسفر عن إصابة السفينة إصابة بالغة وتوقفها بشكل كامل.

وأكدت بيانات السفينة المستهدفة اشتعال النيران فيها، وفشل طاقمها في السيطرة على الحريق، وتعرضها لمخاطر الغرق. واكد بيان القوات المسلحة اليمنية أن السفينة باتت معرضة للغرق في خليج عدن "نتيجةَ الأضرارِ الكبيرة التي تعرضت لها"، مشيراً الى حرص القوات المسلحة اليمنية "على خروج طاقم السفينة بأمان".

وحسب بيانات السفينة فإن طولها يبلغ 172 متراً وعرضها 27 متراً ، وتنقل 32,200 طناً، والتقطت أحدث صور فوتوغرافية لها في مضيق البوسفور، وهو الممر المائي الذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويشطر مدينة إسطنبول التركية إلى شطرين آسيوي وأوربي.

والتقطت أحدث 3 صور للسفينة يوم 6 نوفمبر 2023، بواسطة السيد Hasenpusch وهو (مصور سفينة وهواية ويمارس التصوير بشكل رئيسي في اسطنبول ) حسبما أورده موقع MarExالذي أطلق عام 1999 كمصدراً معترفا به للأخبار والمعلومات البحرية.

