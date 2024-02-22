أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 29410

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 29410ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 29 ألفاً و410 شهداء، و69 ألفاً و465 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، خلفت 97 شهيداً و132 مصاباً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بسبب منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة هدم المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتدمير المباني والبنى التحتية، وتهجير الأهالي.