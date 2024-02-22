أخبار اليمن : عـاجـل.. فتح طريق "صنعاء - صرواح - مأرب"

عـاجـل.. فتح طريق "صنعاء - صرواح - مأرب"أعلن محافظ مأرب، علي محمد طعيمان، عن مبادرة من طرف واحد لفتح طريق صنعاء ـ صرواح - مأرب.

وأوضح المحافظ طعيمان، في تصريح صحفي، من الطريق الرئيسية بمديرية صرواح والمؤدية إلى مدينة مأرب، أن المبادرة تأتي كحسن نية من قيادة السلطة المحلية في المحافظة، ومرحلة أولى ستليها مراحل لفتح بقية الطرق؛ بهدف التخفيف من معاناة المواطنين؛ نتيجة انقطاع الطرقات، التي كان المتسبب الرئيسي في إغلاقها ومفاقمة معاناة المسافرين قوى العدوان ومرتزقتهم.

وأشار إلى أن قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى قدمت العديد من المبادرات لفتح الطرقات، وتطبيع الأوضاع في المحافظة، ومنها مبادرة قائد الثورة بخصوص الوضع في مأرب، غير أن تلك المبادرات قوبلت بالرفض من قبل تحالف العدوان ومرتزقته.

وأكد المحافظ طعيمان الإنفتاح على أي مبادرات جادة لفتح الطرق في المحافظة.. مشيرا إلى أن قوى العدوان تطلق التصريحات للاستهلاك الإعلامي، ولا يوجد لديها القرار المستقل لفتح الطرق، بل تتلقى توجيهاتها من السفير السعودي.