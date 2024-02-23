أخبار اليمن : عـاجـل.. حماس تكشف موعد الانفجار القادم

عـاجـل.. حماس تكشف موعد الانفجار القادمأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، أن الانفجار قادم رداً على أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك.

ودعا القيادي في الحركة أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي، الشعب الفلسطيني في "الداخل المحتلّ والقدس والضفة"، إلى رفض هذا القرار الإجرامي، وتصعيد مواجهة الاحتلال في كل مكان، والنفير وشدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك حمايةً له".

وقال حمدان إنّ المساس بالمسجد الأقصى، أو حرية العبادة فيه أو الوصول إليه، لا، ولن يمرّ دون محاسبة، مهما كانت الأثمان والتضحيات.

وأضاف، "إننا ندق ناقوس الخطر.. فشعبنا يواجه الموت جوعاً من خلال جريمة الاحتلال بتجويعه بقصد القتل، التي أوصلت الأمور الى الحد الذي يهدد حياة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا".

وتابع: "تتواصل حرب التجويع المُعلَنة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصّة في محافظة شمال القطاع، الذي لا يجد أهله ما يسدّون به رمَق أطفالهم، ووصل بهم الحال إلى استخدام أعلاف الحيوانات – إن وُجِدَت – لطحنها وخَبزِها".

وشدد بالقول: ستبقى هذه الحرب الهمجية وصمة عار تُلَطِّخ وجه كل المشاركين والمتقاعسين والمتخاذلين، ولن يكونوا بمعزل عن المحاسبة والمعاقبة، مهما طال الزمن.

ولفت حمدان إلى إن حكومة نتنياهو الإرهابية، التي ترى في إطالة زمن الحرب، هدفاً أساسياً، للهروب من استحقاقات مرحلة ما بعد العدوان؛ لا زالت تتبنى موقفاً متعنّتاً من المطالب العادلة التي تقدّمت بها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها وقف العدوان وعودة النازحين وإيوائهم، ورفع الحصار لإعمار ما دمره العدوان الصهيوني.