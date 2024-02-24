أخبار اليمن : إحباط محاولة تهريب أدوية في صنعاء

إحباط محاولة تهريب أدوية في صنعاءأحبط مركز نهم الجمركي محاولة تهريب أدوية سولبادين كانت مخفية داخل سخان مياه..

وأوضح مدير مركز نهم الجمركي يوسف العماري، أن رجال الضابطة الجمركية بالمركز اكتشفوا محاولة تهريب ألفين و280 شريط سولبادين كانت مخفية داخل سخان مياه.

وأكد أن المركز لن يتهاون في ضبط مختلف السلع والمواد غير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين.

الجدير بالذكر أن مركز نهم وغيره من المراكز الجمركية أحبطت تهريب كميات كبيرة من الأدوية المقيدة والممنوعة التي يتم تهريبها في ظروف سيئة جدا مما يجعل منها سماً قاتلاً فضلا عن كون جزء منها ممنوع استيرادها لخطورتها.