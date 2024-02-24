أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد الشرفي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد الشرفيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور محمد شوعي الشرفي، عضو المجلس المحلي لمحافظة حجة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد أكرم محمد شوعي الشرفي وإخوانه، بمناقب الراحل وإسهاماته في تطوير أداء السلطة المحلية، وإصلاح ذات البين وخدمة الوطن.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الشرفي بمديرية مدينة حجة في هذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..