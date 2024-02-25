الجوبي: الاثنين أول أيام شهر رمضان
أعلن الفلكي اليمني أحمد الجوبي، اليوم، أن يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، هو المكمّل لشهر شعبان، والإثنين غرة شهر رمضان.
وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، "أول أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ سيصادف يوم الاثنين 11 مارس 2024م"،
وأكد الجوبي أن "اليوم الأحد أول أيام سادس الصواب"، مشيراً إلى أن "عدد أيام شهر فبراير 29 يوماً كون سنة 2024 كبيسية".
وكانت الجمعية الفلكية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق، أن يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان، ويوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر/ أول شوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الجوبي: الاثنين أول أيام شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.