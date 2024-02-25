أخبار اليمن : الجوبي: الاثنين أول أيام شهر رمضان

الجوبي: الاثنين أول أيام شهر رمضانأعلن الفلكي اليمني أحمد الجوبي، اليوم، أن يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، هو المكمّل لشهر شعبان، والإثنين غرة شهر رمضان.

وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، "أول أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ سيصادف يوم الاثنين 11 مارس 2024م"،

وأكد الجوبي أن "اليوم الأحد أول أيام سادس الصواب"، مشيراً إلى أن "عدد أيام شهر فبراير 29 يوماً كون سنة 2024 كبيسية".

وكانت الجمعية الفلكية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق، أن يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان، ويوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر/ أول شوال.