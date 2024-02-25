أخبار اليمن : الصحة تدين استهداف العدوان للمواطنين

الصحة تدين استهداف العدوان للمواطنين
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استهداف العدوان الأمريكي - البريطاني للمواطنين، والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك الغارات أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ثمانية.
وأشارت إلى أن غارات العدوان الأمريكي - البريطاني على مديرية مقبنة في محافظة تعز أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ستة آخرين.. مؤكدة أن مواطنين أثنين أصيبا جراء غارات العدوان على حي النهضة في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء.
وذكر البيان أن استهداف أمريكا وبريطانيا للمدنيين في اليمن يأتي امتدادا لجرائمهما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
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