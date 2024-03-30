أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حكمي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حكميبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الاخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاةالشيخ/ محمد احمد حكمي ، الذي وافاه الاجل، اثر حادث مروري مؤسف تعرض له في مديرية الصحي محافظة الحديدة، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ/ احمد احمد حكمي، والى نجل الفقيد/محمد محمد احمد حكمي وإخوانه، وكافة آل حكمي، وابناء مديرية عبس كافة بمحافظة حجة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام ، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".