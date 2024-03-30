أخبار اليمن : أمطار ورياح قوية وضباب على هذه المناطق

أمطار ورياح قوية وضباب على هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة وتشكل الضباب على عدد من المحافظات وهبوب رياح قوية على السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، إب، ريمة، الضالع، شمال أبين، لحج، شبوة، مأرب والجوف، وقد تشمل مرتفعات سهل تهامة.
ومن المحتمل تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، وهبوب رياح قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل سرعتها إلى 27 عقدة.
وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ذمار : 22.0 ملم، المحويت : 8.0، ذمار - رصابة : 5.4، ريمة : 3.7، إب : 0.5، إب - بعدان : 0.2ملم.
ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.
وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب، والصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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