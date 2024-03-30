أخبار اليمن : صنعاء تعلن عملة معدنية جديدة بديلاً عن الـ(100) التالفة (مواصفات وتفاصيل)

صنعاء تعلن عملة معدنية جديدة بديلاً عن الـ(100) التالفة (مواصفات وتفاصيل)أعلن البنك المركزي اليمني اليوم السبت 30مارس إصدار عملة معدنية فئة 100 ريالا يمنيا، وذلك لمواجهة إمشكلة العملة التالفة.

واوضح البنك المركزي اليمني إن تداول العملة المعدنية الجديدة سيبدأ من يوم غد الأحد، مؤكدا ان العملة المعدنية صكّت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وفي مؤتمر صحفي، عقد عصر اليوم بمقر البنك في صنعاء، كشف محافظ البنك المركزي اليمني، هاشم اسماعيل، اعتزامهم فتح نقاط ستعمل على مدار الساعة، لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال، والتي ستكون متوفرة أيضا في القطاع المصرفي

واكد محافظ البنك، إن طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف، واكد انه لن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة، مشيرا الى إصدار مرتقب للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.

وأوضح أن البنك وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء الشعب اليمني، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير من قبل أبناء الشعب، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.

وأشار هاشم إسماعيل إلى أن البنك سيقوم بعد تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة، بمراجعة سياساته بشأن العملات المساندة ويتخذ ما هو مناسب.. لافتا إلى أن البنك يقدم اليوم درسا آخر لطبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلا من أن يكون أداة للحرب الاقتصادية عليهم وعلى مدخراتهم.

وأفاد بأن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد مظهرا من مظاهر السيادة ويستعيد واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي للإضرار بأبناء الشعب اليمني واقتصاده ومعيشته.

وقال :"إن البنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات".

وبين أن العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري أو القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن المحتلة، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشل في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت.

وأشار محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان كانت تزداد ضراوة كلما تعمق الفشل العسكري لقوى العدوان.. مؤكدا أن أمريكا تولت تحريك وإدارة الحرب الاقتصادية وكانت المخطط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة.

وتطرق إلى ما قام به رئيس الوفد الوطني آنذاك بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط العدوان التي رفضها الشعب اليمني وقدم التضحيات الجسام في سبيل التمسك بحريته واستقلاله وحماية ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المبارك.

وأضاف "عقب ذلك سارعت أمريكا إلى تشديد تهديداتها باستخدام المرتزقة والدفع بهم لطباعة العملة غير القانونية بهدف إيصال العملة الوطنية إلى الانهيار التام، وما يترتب على ذلك من تضخم للأسعار وتدهور للوضع المعيشي للشعب اليمني".

وأوضح هاشم إسماعيل أنه وعندما وقف البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة واتخذ قرارا يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها.

وأكد أن البنك المركزي تصدى أيضا لهذه الخطوة واتخذ قرار منع تداولها أيضا في خطوة لم تكن لتنجح لولا الوعي الشعبي الذي فاجأ العدوان وأفشل مؤامرته.

واستنكر محافظ البنك تلك الخطوات التي أنتجت ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة التي أوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل.

وأفاد بأن ما تحقق من نجاحات في مواجهة حرب العدوان على العملة الوطنية ومعالجة آثار طباعة العملة غير القانونية والمزورة لم يكن ليحدث لولا الوعي الشعبي بخطورة تلك الحرب وآثارها، وهو وعي مشرف وحاسم.

وقال "ورغم تلك الحرب إلا أن البنك المركزي لم يتخل عن دوره وواجباته تجاه الشعب اليمني وكان دائما قريبا من معاناته ومتابعا لمطالبه وآماله، حيث كنا نتابع ما يتم تداوله من عبارات فكاهية وساخرة على تقادم وتلف العملة الوطنية، وكنا نعتبرها دافعا للتحرك وبذل المزيد من الجهود".

وذكر أن البنك المركزي بذل خلال الفترة الماضية جهودا مضنية للبحث عن حلول للعملة الوطنية التالفة.. معبرا عن الشكر والتقدير للشعب اليمني على تحمل المعاناة الناتجة عن تقادم وتلف العملة الوطنية وتمسكه بها والذي بالفعل مثل صورة من صور الصمود الذي كان له أثر حقيقي ومباشر وإسهام كبير في إفشال مؤامرات العدوان على العملة الوطنية.

وجدد محافظ البنك المركزي اليمني الشكر والاعزاز والتقدير لأبناء الشعب اليمني الحر العزيز.. مؤكدا أن البنك المركزي ظل صادما ثابتا في مواجهة كل المؤامرات بفضل الله وتوفيقه أولا ثم بفضل تضامن أبناء الشعب ودعمهم واستجابتهم لدعوة قائد الثورة في الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي والتي أثمرت صمودا وثباتا وعزة.

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك سيفتح نقاطا تعمل على مدار الساعة أمام المواطنين لاستبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية والتي ستكون متوفرة أيضا في القطاع المصرفي.. مؤكدا أن هذه العملة لن يكون لها أي تأثير على القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد عرف الجميع على مدى السنوات الماضية مدى حرص البنك المركزي على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

ولفت إلى أن البنك يحرص على العمل بشفافية وسيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، والنقد الذي سيتم استبداله لكي يكون الجميع على اطلاع كامل.

كما تم خلال المؤتمر الصحافي تقديم عرض حول شكل ومميزات العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال.

وفي مواصفات العملة فقد كُتب اعلى وجه العملة الجديدة إسم البنك المركزي اليمني باللغة العربية واسفل العملة تاريخ الاصدار 1445 - 2024 ، فيما كتب وسطها داخل دائرة زخرفية 100ريال باللغة العربية، وفي الوجه الخلفى رسما وسطيا لدار الحجر وكتابة اسم دار الحجر باللغتين العربية والانجليزية.