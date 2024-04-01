أخبار اليمن : أمطار وعواصف رعديّة.. وتحذير من السيول

أمطار وعواصف رعديّة.. وتحذير من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على عدد من المحافظات، ورياح نشطة على السواحل وتشكل الضباب خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، الجوف ومأرب.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات تعز، إب، البيضاء، الضالع ومرتفعات لحج، أبين والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة، وقد تمتد شرقاً لتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والصحارى.

وهناك احتمال لهبوب رياح نشطة إلى قوية على خليج عدن وباب المندب والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وخصوصاً الغربية منها.

وحسب المركز هطلت أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية على أجزاء من محافظات صعدة، الجوف، مأرب والصحارى كانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد أو عبور ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن، وسائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.