أخبار اليمن : لبوزة يواسي آل جعيل

لبوزة يواسي آل جعيلبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / مجاهد محمد جعيل، عضو اللجنة الدائمة، والى الأستاذ/ محمد احمد جعيل، واخوانه، والى اولاد الفقيد، وكافة ال جعيل، بمديرية الرجم محافظة المحويت، وذلك في وفاة احمد احمد جعيل، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبر الدكتور لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعميق المواساة لكافة افراد الاسرة بهذا المصاب .

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"