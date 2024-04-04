أخبار اليمن : كهرباء صنعاء تصدر تحذيرا هام للمواطنين

كهرباء صنعاء تصدر تحذيرا هام للمواطنينحذرت وزارة الكهرباء والطاقة، المواطنين من البناء بالقرب من خطوط الضغط العالي لما فيه من خطورة كبيرة على أرواحهم محملة المخالفين المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناجمة عن ذلك.

ودعا وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد أحمد البخيتي، ف قيادة المؤسسة ومناطقها باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المواطنين المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ ما يلزم لما فيه المصلحة العامة.

ونبّه الوزير البخيتي المواطنين في عموم المحافظات اليمنية بعدم البناء تحت خطوط الضغط العالي، مؤكدا أن التوجيهات تقضي بمنع الازاحات لأعمدة المؤسسة لأي سبب كان؛ لما فيه من مخاطر على الشبكة والأعمدة، والحفاظ على أموال المؤسسة.

ووجّه الوزير البخيتي في هذا الصدد مدير كهرباء محافظة صنعاء بعمل دراسة عاجلة لتقييم الاحتياجات اللازمة لإعادة التيار الحكومي إلى مناطق المحاقرة وبيت الحضرمي جنوب العاصمة، بناء على مناشدات المواطنين، وتنفيذ ذلك بأسرع وقت ممكن.

وأشاد بجهود قيادة المنطقة الثالثة ومهندسيها، في ضبط بعض المحطات التجارية المخالفة، حيث قُدّر احتساب فاقد تيار المحول في إحدى المحطات المخالفة بـ 20 مليون ريال.. مشددًا على تكثيف حملات الرقابة وضبط المخالفين لما فيه مصلحة المؤسسة والحفاظ على المال العام.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أهاب الوزير البخيتي بمديري مناطق الكهرباء بتسهيل إجراءات عودة التيار للمواطنين، وخاصة كبار المشتركين، مع مراعاة تثبيت المحولات في الأماكن المناسبة التي تحددها الفرق الفنية والهندسية، وتحميل المخالفين المسؤولية الكاملة عن أي فاقد أو أضرار ناجمة عن وضع المحولات في أماكن غير مناسبة.