أخبار اليمن : صنعاء تعلن بدء صرف بدل انتقال المعلمين

صنعاء تعلن بدء صرف بدل انتقال المعلمينأكد رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار أحمد الكبسي، صرف بدل انتقالات للكادر التعليمي التابع للجهاز بمختلف المحافظات قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح الكبسي أن الجهاز استكمل كافة الترتيبات ليتم البدء بعملية الصرف من يوم غد السبت لكافة الكادر التعليمي بالجهاز في إطار ترجمة موجهات القيادة الثورية والسياسية رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي أفرزها استمرار العدوان والحصار، وفق وكالة سبأ.

وثمن جهود ودعم وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال يحيى الحوثي في سبيل توفير بدل انتقالات لمعلمي ومعلمات محو الأمية وتعليم الكبار بمختلف المحافظات للتخفيف من الأعباء المعيشية لهم وبما يسهم في استمرارهم في أداء مهامهم.

وأشاد الكبسي بثبات وصمود الكادر التعليمي على مدى سنوات العدوان والحصار.. معربا عن الشكر للقيادة الثورية والسياسية وكل من يسهم في مساندة ودعم برامج وأنشطة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.