أخبار اليمن : ضبط 135 مخالفة تموينية بصنعاء خلال شهر

ضبط 135 مخالفة تموينية بصنعاء خلال شهرضبط مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء، خلال مارس الماضي، 135 مخالفة تموينية في ألف و963 محلاً تجارياً، استهدفتها اللجان الرقابية الميدانية، خلال حملاتها التفتيشية في مختلف المديريات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المكتب، أن المخالفات توزعت على عدم إشهار قائمة الأسعار، رفع سعر، سلع تالفة منتهية الصلاحية، ورفض تفتيش عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، والاشتراطات الصحية، وعدم وجود سجل تجاري، ونقص وزن في الخبز.

وذكرت الإحصائية أن التعاميم الصادرة والموزعة من المكتب بلغت 35 تعميما و124 محضر ضبط .. مشيرة إلى التزام ألف و804 منشآت تجارية بالضوابط والاشتراطات التجارية والتعاميم الصادرة عن المكتب.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، فهد الغرباني، أنه تم البت في 83 مخالفة، منها 70 مخالفة سابقة، و10 مخالفات حالية.. مبيناً أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها إغلاق 4 محلات تجارية، وإحالة 28 قضية إلى النيابة.

وذكر أن الغرامات المالية، خلال مارس الماضي، بلغت 14 مليوناً و700 ألف ريال.

وبيّن الغرباني أن الحملات الميدانية الدورية للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحلات التجارية والمخابز والأفران مستمرة بهدف ضبط المخالفات.. مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار مهام المكتب الهادفة إلى حماية المستهلك.

فيما أشار نائب مدير المكتب الصناعة، عزيز الخولاني، إلى أهمية تعاون السلطات المحلية في المديريات لتعزيز جهود فرق الرقابة الميدانية في ضبط المخالفين بما يكفل حماية المستهلك، وتحقيق استقرار سعري في الأسواق.