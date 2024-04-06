أخبار اليمن : الحديدة.. عودة التيار الكهربائي لأربع مديريات جديدة

الحديدة.. عودة التيار الكهربائي لأربع مديريات جديدة
أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء، امس الجمعة عن عودة التيار الكهربائي إلى أربع مديريات جديدة في محافظة الحديدة، لأول مرة منذ عشر سنوات.
وأكدت المؤسسة في بيان، أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى مديريات بيت الفقيه، والحسينية، وزبيد، والجراحي، ابتداء من الجمعة 26 رمضان 1445هـ، الموافق 5 أبريل 2024.
وحذرت المواطنين من عدم الاقتراب من الخط الناقل، أو تسلق الأبراج؛ حفاظا على أرواحهم.. داعية الجهات الأمنية وعقال الحارات في المناطق المذكورة إلى تنبيه المواطنين لما فيه المصلحة العامة.
وحثت المؤسسة المواطنين على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الكهربائية، وعدم الاقتراب من الخط الناقل؛ حفاظًا على أرواحهم، وتجنبا لأي مخاطر محتملة.
وكانت المؤسسة قد دشنت إعادة التيار الكهربائي لمناطق الكدن - الضحي - الزيدية - القناوص - الخشم - عبس، الشهر الماضي؛ وذلك في سياق جهودها الرامية إلى عودة التيار الكهربائي؛ لتخفيف معاناة المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.
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