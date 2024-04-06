أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف نصف راتب شهر نوفمبر

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صنعاء تعلن صرف نصف راتب شهر نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء عن صرف نصف راتب شهر نوفمبر من العام 2018م لجميع أسر الشهداء والمفقودين بإجمالي مليار و220 مليون ريال. صنعاء تعلن صرف نصف راتب شهر نوفمبرأعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء عن صرف نصف راتب شهر نوفمبر من العام 2018م لجميع أسر الشهداء والمفقودين بإجمالي مليار و220 مليون ريال. وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها، بدء صرف نصف الراتب من اليوم السبت 27 رمضان الموافق السادس من أبريل 2024م. وأشارت الهيئة إلى التزامها بالوفاء بواجبها تجاه أبناء وأسر الشهداء والمفقودين والسعي إلى توفير حياة كريمة لهم. يذكر أنه سبق صرف نصف راتب شهر أكتوبر لجميع أسر الشهداء والمفقودين خلال شهر رمضان بإجمالي مليار و221 مليون ريال ليبلغ إجمالي مشاريع عيد الفطر المبارك أربعة مليارات و470 مليون ريال.

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