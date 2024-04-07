أخبار اليمن : إصابات مباشرة .. تنفيذ 5 عمليات عسكرية ضد سفن عدائية

إصابات مباشرة .. تنفيذ 5 عمليات عسكرية ضد سفن عدائيةنفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ خمسَ عملياتٍ عسكريةٍ خلالَ الـ 72 ساعةً الماضيةِ استهدفت سفينة بريطانية في البحر الأحمر وسفينتين إسرائيليتين في المحيط الهندي والبحر العربي وفرقاطاتِ حربيةِ أمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القواتُ البحريةُ استهدفت سفينةِ "HOPE ISLAND" البريطانيةِ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة وكانت الإصابة مباشرة.

وأشار إلى أن القوات البحرية نفذتْ عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ كانتا متجهتينِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ الأولى " MSC GRACE F" في المحيط الهندي، والأخرى "MSC GINA" في البحرِ العربيِّ، بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحة وحققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحِ.

وأفاد العميد سريع أن سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتْا عدداً منَ الفرقاطاتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح.

وأكد أن تنفيذ القوات المسلحة اليمنية لهذه العمليات العسكرية، يأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وجدد متحدث القوات المسلحة التأكيد على أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

فيما يلي نص البيان:

قال تعالى: "یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ " .. صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ خمسَ عملياتٍ عسكريةٍ خلالَ الـ 72 ساعةً الماضيةِ وعلى النحوِ التالي:

نفذتِ القواتُ البحريةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ( HOPE ISLAND ) البريطانيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.

وكذلكَ نفذتْ عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ كانتا متجهتينِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ الأولى ( MSC GRACE F ) في المحيط الهندي، والأخرى ( MSC GINA ) في البحرِ العربيِّ، تمتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحة وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحِ بفضلِ الله.

وبعونِ اللهِ تعالى نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتْ عدداً منَ الفرقاطاتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 28 رمضان 1445للهجرة

الموافق للـ7 من أبريل 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.

