أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الواحدي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الواحديبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /عبدالعزيز عبدالواحد الواحدي، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب بالدائرة 187 مديرية القناوص بمحافظة الحديدة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية والمجتمعية والانسانية في مختلف المجالات .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ / محمد عبدالواحد الواحدي، واخوانه، والى نجل الفقيد الشيخ/ وليد عبدالعزيز عبدالواحد الواحدي، واخوانه، وكافة ال الواحدي بمديرية القناوص محافظة الحديدة، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

