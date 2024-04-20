أخبار اليمن : هطول أمطار رعدية على عدة محافظات

هطول أمطار رعدية على عدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تؤدي إلى تدفق السيول على صحارى وهضاب محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وعلى محافظات صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج، أبين، البيضاء، مأرب والجوف.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات عمران، المحويت، حجة وصعدة، كما تشمل الأمطار السواحل الجنوبية والشرقية بشكل عام والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 30.2ملم، إب : 25 ، سيئون : 14.6، تعز : 7.5، حجة: 7.4، إب ـ بعدان : 5، عتق : 1.8

وتراوحت كميات الهطول على أمانة العاصمة بين 1.5 - 22.2 ملم كما هطلت أمطار متفرقة بعضها غزيرة تدفقت على إثرها السيول على مناطق من وادي وصحارى حضرموت وعلى المهرة، شبوة، أبين، البيضاء، حجة، عمران، شرق صعدة، المحويت، ريمة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها.

كما حذر من الصواعق والانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب والشابورة المائية، ومن الرياح الشديدة الهابطة من السحب المزنية وتساقط حبات البرد.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.