أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أمطار رعدية وتشكل الضباب

الأرصاد يتوقع أمطار رعدية وتشكل الضبابتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تتدفق على إثرها السيول وقد تصحبها حبات البرد على محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج، أبين وشبوة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على مرتفعات وصحارى محافظات حضرموت، مأرب، الجوف وصعدة.

وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صنعاء: 15ملم، الضالع: 8، المحويت: 3.2، حجة: 2.8، ريمة: 1.3، تعز: 0.4، إب. السدة: 0.2، طور الباحة. لحج: 0.2.

وسجلت المحطات المطرية في أمانة العاصمة كميات تراوحت بين 1.2 - 15.2 ملم، وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد تدفقت على إثرها السيول على مناطق من حضرموت، شبوة، البيضاء، لحج، الضالع، عمران، ذمار، مأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها.

كما حذر من الصواعق والانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب، ومن الرياح الشديدة الهابطة من السحب المزنية وتساقط حبات البرد، ومن عبور الجسور الأرضية خاصة عند تدفق السيول.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.