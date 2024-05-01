أخبار اليمن : أمطار وسيول وتحذير من اضطراب البحر

أمطار وسيول وتحذير من اضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، واضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أحياناً على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وسواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب ، تعز، الضالع، لحج، البيضاء وأبين ، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى احتمال اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى، شرق ووسط خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالغيضة: 4.6ملم، صنعاء: 3.2، سقطرى : 3.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على محافظات حضرموت، شبوة وعمران وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي جعلها الله أمطار خير وبركة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها وعدم عبور الجسور الأرضية .

كذلك حذر من الصواعق واستخدام الهاتف المحمول، ومن الانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب على الطرقات الجبلية.

المركز حذر مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى، شرق ووسط خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأهاب بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.