أخبار اليمن : الاحتلال يحول مدارس غزة إلى قواعد عسكرية

الاحتلال يحول مدارس غزة إلى قواعد عسكريةندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي تحويل مدارس ومرافق تعليمية في قطاع غزة إلى قواعد عسكرية، في إطار حربه المستمرة للشهر السابع على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب.

وقال المرصد إنه رصد العديد من المدارس في مناطق من قطاع غزة حوّلها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز خلال اجتياحه الميداني لأغلب مناطق القطاع.

وفي بيان له اليوم، أكد المرصد أن جيش الاحتلال لم يكتف بالاستهداف المنهجي وواسع النطاق للمدارس بالقصف والتدمير الهائل، وارتكاب الجرائم الخطيرة ضد أشخاص محميين بداخلها واستهدافهم على نحو مباشر، بل إنه حول عددًا منها إلى قواعد عسكرية بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني المقررة لحماية الأعيان المدنية من خطر العمليات العسكرية.

وأورد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل دمرت 80 في المائة من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي، وهو ما وصفه خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك صدر في 18 أبريل الماضي، بأنه يمثل إبادة تعليمية ويحرم جيلًا آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.

ويقدّر أن أكثر من 6 آلاف طالب و700 معلم استشهدوا، بينما أصيب آلاف في الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة حتى منتصف أبريل الماضي، فيما تزداد الأعداد كل يوم، ويستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم في التعليم على مدار عام دراسي كامل.