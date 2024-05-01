أخبار اليمن : حملة تغريدات "مع فلسطين من قبل الطوفان" غداً

دوت الخليج -

حملة تغريدات "مع فلسطين من قبل الطوفان" غداً

تنطلق في الساعة التاسعة من مساء يوم غدٍ الخميس حملة التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "مع فلسطين من قبل الطوفان ومناصرون من بدء الطوفان ومستمرون بالإسناد الجهاد ومواصلون في التحضير والإعداد". حملة تغريدات "مع فلسطين من قبل الطوفان" غداًتنطلق في الساعة التاسعة من مساء يوم غدٍ الخميس حملة التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "مع فلسطين من قبل الطوفان ومناصرون من بدء الطوفان ومستمرون بالإسناد الجهاد ومواصلون في التحضير والإعداد". ودعا منظمو الحملة، الجميع إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في الحملة، استمراراً للموقف اليمني الثابت والمشرف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الباسلة وتعزيز شعار "لن نترك فلسطين"، لن نخذل #غزة، لن نساوم بالقضية وذلك على الهاشتاق: #لن_نترك_فلسطين وبنك التغريدات:bit.ly/plsnot1

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